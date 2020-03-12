Китайские продукты в Приморье заменят узбекскими

CentralAsia (UZ) - Власти Приморского края нашли новых торговых партнеров, которые могут заменить китайских производителей на рынке продовольствия. Планы по взаимному сотрудничеству стороны обсудили в Ташкенте.

Как сообщает пресс-служба правительства Приморского края, главным партнером региона после наладки регулярного транспортного сообщения может стать крупный узбекский холдинг «Узбекозиковкатхолдинг». Приморцы осмотрели производственные мощности предприятия и договорились о взаимных поставках товаров.

Единственная проблема - наладить регулярное транспортное сообщение для прямых поставок. При этом, власти региона отметили, что стоит наращивать и пассажирское авиасообщение с Узбекистаном, которое поможет расширить сотрудничество в сфере туризма.

Ранее с закрытием границ с Китаем, овощи и фрукты резко поднялись в цене в Приморье. Поставки продовольствия позже возобновились, однако власти всерьез задумались о поиске других партнеров для поставок овощей, строительстве теплиц и овощехранилищ. Первым потенциальным партнером для выхода на приморский рынок продуктов питания стал Узбекистан.

Делегаты встретилась с предпринимателями, обсудили прямые поставки как свежей, так и сушеной продукции, осмотрели производственную базу, хранилища и логистические центры Ташкентской области.

В этом году планируется провести совместную экспозицию во Владивостоке и Ташкенте продуктов, которые стороны готовы экспортировать друг другу.