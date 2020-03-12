[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  12 марта 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Китайские продукты в Приморье заменят узбекскими

CentralAsia (UZ) -  Власти Приморского края нашли новых торговых партнеров, которые могут заменить китайских производителей на рынке продовольствия. Планы по взаимному сотрудничеству стороны обсудили в Ташкенте.

Как сообщает пресс-служба правительства Приморского края, главным партнером региона после наладки регулярного транспортного сообщения может стать крупный узбекский холдинг «Узбекозиковкатхолдинг». Приморцы осмотрели производственные мощности предприятия и договорились о взаимных поставках товаров.

Единственная проблема - наладить регулярное транспортное сообщение для прямых поставок. При этом, власти региона отметили, что стоит наращивать и пассажирское авиасообщение с Узбекистаном, которое поможет расширить сотрудничество в сфере туризма.

Ранее с закрытием границ с Китаем, овощи и фрукты резко поднялись в цене в Приморье. Поставки продовольствия позже возобновились, однако власти всерьез задумались о поиске других партнеров для поставок овощей, строительстве теплиц и овощехранилищ. Первым потенциальным партнером для выхода на приморский рынок продуктов питания стал Узбекистан.

Делегаты встретилась с предпринимателями, обсудили прямые поставки как свежей, так и сушеной продукции, осмотрели производственную базу, хранилища и логистические центры Ташкентской области.

В этом году планируется провести совместную экспозицию во Владивостоке и Ташкенте продуктов, которые стороны готовы экспортировать друг другу.

print
  • В Казахстане каникулы для школьников объявили с 16 марта
  • Китайские продукты в Приморье заменят узбекскими
  • Узбекистан на фоне коронавируса разработал порядок пребывания иностранцев



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com