В Казахстане каникулы для школьников объявили с 16 марта

CentralAsia (KZ) - В Казахстане для школьников объявили каникулы с 16 марта по 5 апреля.

- Ранний выход на каникулы организаций среднего образования – с 16 марта по 5 апреля. С 16 марта перевод на дистанционное обучение объектов ТиПО и вузов, и максимальный переход, при наличии технической возможности, в том числе, проведение всех видов оценки знания, - цитируют местные СМИ слова зампремьера Ералы Тугжанова.

Ранее президент Казахстана сообщил, что в стране отменяются все публичные мероприятия.

В Казахстане случаев заражения коронавирусом не зарегистрировано.