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  12 марта 2020
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Президент Узбекистана провел совещание в связи с распространением в мире коронавируса

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 11 марта провел совещание, посвященное повышению эффективности системы охраны общественного здоровья в стране, сообщила пресс-служба главы государства.

В связи с распространением по миру нового коронавируса, Министерству здравоохранения, Агентству санитарно-эпидемиологического благополучия и Государственной инспекции санитарно-эпидемиологического надзора поручено внедрить на основе передового международного опыта совершенно новую систему укрепления здоровья населения и пропаганды здорового образа жизни.

В областях, районах и городах будут организованы отдельные центры. Они будут заниматься пропагандой правильного питания, повышением культуры общественной и личной гигиены среди сельчан, выявлением тех, кто находится в группе риска онкологических, сердечно-сосудистых заболеваний.

Сельским врачебным пунктам предписано организовать целевые медицинские осмотры и обследования на инфекционные и неинфекционные заболевания. К примеру, после 40 лет растут риски инфаркта, инсульта, диабета, у женщин старше 35 лет – подверженность к раковым заболеваниям.

Вместе с тем работники агентства будут совершать обходы по домам, образовательным и другим учреждениям, продвигать принципы правильного питания, активного отдыха и занятия физической культурой.

Мирзиёев дал ответственным лицам соответствующие поручения по развитию науки о здоровой жизни, поддержке научно-исследовательских институтов.

На совещании указано на необходимость пересмотра системы контроля за здоровьем населения.

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