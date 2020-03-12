Коммерческие банки Монголии обсуждают вопрос снижения процентной ставки по кредитам, - министр финансов

CentralAsia (MNG) - Министр финансов Ч.Хурэлбаатар сообщил, что сегодня на заседании правительства коммерческие банки Монголии высказали свое мнение о снижении процентных ставок по кредитам и рассмотрении штрафных сборов.

Он также заявил, что «правительство во главе с У. Хурэлсухом сконцентрировалось на надлежащей экономической политике и создании сбережений. В настоящее время 620 млрд тугриков находятся в будущем наследии, а задолженность в размере 8,2 трлн тугриков.

Комитет по денежно-кредитной политике провел вчера заседание и снизил процентную ставку до 10 с 11. Также коммерческие банки должны снизить резерв до 8,5% с 10,5%.

Президент Банка Монголии и руководители коммерческих банков присутствовали на заседании Кабинета министров, и они обсудили вопрос о снижении процентных ставок по кредитам на основе текущих ситуаций, с которыми сталкиваются предприятия. Решение будет принято в ближайшее время.

Я надеюсь, что эти действия окажут поддержку предприятиям в этот чрезвычайный период. Государство не может участвовать во внутренней деятельности коммерческих банков и поддерживает только принятие решений», - сказал министр.

По состоянию на январь годовой уровень инфляции в Монголии составлял 5,6 процента, а в городе Улан-Батор - 6,0 процента. Инфляция, основанная на спросе, имеет тенденцию оставаться стабильной, в то время как экономический рост может замедлиться. С другой стороны, замедление поставок определенных импортных продуктов может вызвать колебания инфляции на основе предложения.

Кроме того, существует риск того, что внешний спрос и цены на сырье могут снизиться, внешняя и внутренняя экономическая активность ослабнет, а экономический рост продолжает замедляться, поскольку COVID-19 увеличивает неопределенность в экономике.

В будущем его влияние на экономику будет в значительной степени зависеть от роста и продолжительности распространения COVID-19 и мер, принятых против него. Несмотря на растущие риски снижения экспортных доходов, тенденция к снижению потребительского импорта сохраняется, и быстрое падение цен на нефть на мировом рынке ослабит давление на тугрик, сообщает МонголБанк.