ЕС окажет поддержку Узбекистану на 40 миллионов евро в сфере сельского хозяйства

CentralAsia (UZ) - Правительство Узбекистана и Европейский Союз подписали Соглашение о финансировании в размере 40 миллионов евро с целью обеспечения бюджетной поддержки и дополнительного содействия сельскохозяйственному сектору Узбекистана. Об этом сообщили в Делегации ЕС в Узбекистане.

Предлагаемые действия предусматривают оказание поддержки правительству Узбекистана с целью содействия в реализации новой Государственной стратегии развития агропродовольственного сектора на 2020–2030 годы, направленной на усиление государственных услуг для оказания помощи фермерским хозяйствам и агропредприятиям.

«Данная пилотная бюджетная поддержка ЕС в размере 40 млн. евро, предназначенная для сельскохозяйственного сектора Узбекистана, обеспечит гибкий и эффективный инструмент, который поможет Министерству сельского хозяйства и Правительству ускорить реформы и модернизировать сектор. Сельское хозяйство является критически важным сектором для экономического и социального развития страны. Эти средства помогут правительству создать современные государственные службы и стать ведущим производителем и экспортером ценных сельскохозяйственных продуктов в Центральной Азии», - отметил глава представительства ЕС в Узбекистане Эдуардс Стипрайс.