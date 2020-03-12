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  12 марта 2020
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Монголия - одна из стран-лидеров в организации телевизионных и онлайн-уроков для детей

CentralAsia (MNG) -  В связи с распространением нового коронавируса в большинстве стран мира закрыты школы и детские сады. По этой причине в настоящее время теле-занятия проводятся в 29 странах.

- Из-за распространения коронавируса 584 миллиона детей во всем мире остаются дома, а такие страны как Монголия, Китая и Корея лидируют в организации телевизионных занятий для детей, -сообщил заместитель министра образования, культуры, науки и спорта Г.Ганбаяр.

В Монголии с целью защиты от распространения коронавируса по всей стране с 27 января закрыли общеобразовательные школы, детские сады и вузы. Решение принято на внеочередном заседании правительства 26 января.

В связи с закрытием общеобразовательных школ министерство образования, культуры и наук начало организовать теле‑ и онлайн-уроки.

Совместно подготовленные Министерством образования, культуры, науки и спорта и Ассоциацией телеканалов Монголии, онлайн-и телеканалы для детей в детских садах и средних школах успешно транслируются по всей стране.

На этой неделе теле-уроки для общих вступительных экзаменов начали транслироваться на каналах Ассоциации монгольских телеканалов.

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