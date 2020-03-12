Канадские инвесторы построят в СЭЗ Таджикистана предприятие по переработке и фасовке меда

CentralAsia (TJ) - Два новых производственных предприятия планируется сдать в эксплуатацию на территории свободной экономической зоны «Сугд» до конца текущего года.

Как сообщили «Авеста» в экономическом блоке страны, ожидается ввод в эксплуатацию предприятий по переработке и фасовке меда и производству пластиковых профилей для окон и дверей.

Канадские инвесторы реализуют проект по переработке, фасовке и экспорту меда. Сумма инвестиций в производство составила $500 тыс.

Таджикско-турецкое совместное предприятие «Афранг Пластик» с аналогичным объемом инвестиций будет производить пластиковые профили для окон и дверей с годовым объемом в 1200 тонн.

В экономсекторе также сообщили, что отечественная компания «Донаи Алмос» планирует специализироваться на переработке и фасовке сухофруктов на территории СЭЗ. Компания планирует экспортировать продукцию в страны Евросоюза, Россию, Афганистан, Турцию, Индию и ОАЭ.