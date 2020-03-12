"Узавтосаноат" предложила снизить таможенные пошлины на ввозимые иномарки

CentralAsia (UZ) - Компания «Узавтосаноат» выступила инициатором программы по снижению таможенных пошлин на ввозимые на рынок Узбекистана иномарки.

По сообщению пресс-службы компании, этот шаг был предпринят в рамках глобальной реформы автомобильного рынка Узбекистана с целью создания здоровой конкурентной экосистемы.

Ожидается, что это предложение будет рассмотрено ответственными государственными органами в ближайшем будущем.

Отмечается, что усиление конкуренции на внутреннем рынке будет способствовать дальнейшему совершенствованию системы управления UzAuto Motors, повышению конкурентоспособности компании, а также повышению качества и доступности автомобилей.