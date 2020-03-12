[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  12 марта 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
"Узавтосаноат" предложила снизить таможенные пошлины на ввозимые иномарки
Продолжение: Узбекистанцы устроили флешмоб против повышения цен на автомобилиПредыстория: Компания UzAuto Motors подняла цены на свои авто в среднем до 21%

CentralAsia (UZ) -  Компания «Узавтосаноат» выступила инициатором программы по снижению таможенных пошлин на ввозимые на рынок Узбекистана иномарки.

По сообщению пресс-службы компании, этот шаг был предпринят в рамках глобальной реформы автомобильного рынка Узбекистана с целью создания здоровой конкурентной экосистемы.

Ожидается, что это предложение будет рассмотрено ответственными государственными органами в ближайшем будущем.

Отмечается, что усиление конкуренции на внутреннем рынке будет способствовать дальнейшему совершенствованию системы управления UzAuto Motors, повышению конкурентоспособности компании, а также повышению качества и доступности автомобилей.

print
  • На ирано-туркменской границе водители из Узбекистана уже 20 дней живут в своих фурах
  • Пять человек задержаны в рамках Кордайского конфликта, - генпрокуратура РК
  • В Баку состоялась встреча президентов Туркменистана и Азербайджана в формате один на один (фото)



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com