"Узавтосаноат" предложила снизить таможенные пошлины на ввозимые иномарки
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- 14:45, 12 марта 2020
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CentralAsia (UZ) - Компания «Узавтосаноат» выступила инициатором программы по снижению таможенных пошлин на ввозимые на рынок Узбекистана иномарки.
По сообщению пресс-службы компании, этот шаг был предпринят в рамках глобальной реформы автомобильного рынка Узбекистана с целью создания здоровой конкурентной экосистемы.
Ожидается, что это предложение будет рассмотрено ответственными государственными органами в ближайшем будущем.
Отмечается, что усиление конкуренции на внутреннем рынке будет способствовать дальнейшему совершенствованию системы управления UzAuto Motors, повышению конкурентоспособности компании, а также повышению качества и доступности автомобилей.