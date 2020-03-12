В Казахстане закрыли кинотеатры в торговых центрах на фоне распространения коронавируса в мире

CentralAsia (KZ) - В Казахстане кинотеатры не будут работать в торгово-развлекательных центрах из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщил вице-премьер страны Ералы Тугжанов.

- Кинотеатры, которые находятся в торгово-развлекательных центрах, работать не будут. Этот вопрос непростой был, мы долго обсуждали. Фильмы у нас идут более часа, поэтому в одном помещении нахождение столько времени, я думаю, что будет вызывать определенные вопросы, поэтому мы приняли такое решение, - сказал Тугжанов на брифинге.

Также он сообщил о начале каникул в школах с 16 марта. Студенты вузов перейдут на дистанционное обучение.

Президент страны сообщил о приостановлении всех массовых мероприятий в стране, в частности празднование Наурыза и Парад Победы в Нур-Султане.