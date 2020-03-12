Официальные лица Монголии сообщают, что качество воздуха в Улан-Баторе улучшилось с прошлого года

CentralAsia (MNG) - 12 марта представители соответствующих муниципальных органов города Улан-Батора организовали брифинг для прессы, на котором были представлены последние сведения о качестве воздуха в Улан-Баторе и другие актуальные вопросы.

В январе 2020 года правительство распространило детекторы угарного газа среди всех домохозяйств в юрточных районах в Улан-Баторе, чтобы предотвратить отравление угарным газом, вызванное неправильным использованием «бездымных» рафинированных угольных брикетов.

Официальные лица на брифинге для прессы также сообщили, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество твердых загрязняющих веществ PM10 сократилось на 63%, а содержание мелких твердых частиц PM2,5 в воздухе - на 50%.

Поскольку правительство запретило использование и транспортировку сырых углей в городе Улан-Батор с прошлого года, соответствующие сотрудники принимают меры для пресечения любой незаконной деятельности, связанной с сырьевым углем. Например, 50 кг необработанного угля, который перевозился через пункт въезда в Улан-Батор, было конфисковано, и против ответственного лица были приняты юридические меры.