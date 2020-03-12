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  12 марта 2020
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Монгольские миротворцы направили пожертвование в Центральный военный госпиталь в виде масок и дезинфицирующих средств

CentralAsia (MNG) -  12 марта Генеральный штаб Вооруженных сил Монголии и члены семей монгольских военнослужащих, участвующих в миротворческих операциях в Республике Южный Судан и Исламской Республике Афганистан, пожертвовали маски для лица, средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие средства на сумму 12 миллионов тугриков ($4,3 тыс.) в Центральный военный госпиталь.

Подразделение миротворцев Генерального штаба Вооруженных сил Монголии выделило 5 млн тугриков ($1,8 тыс.) на пожертвования, а монгольские миротворческие контингенты во главе с полковником Д. Баттувшиным и подполковником Д. Аюушжавом собрали оставшиеся 7 млн тугриков ($2,5 тыс.)

Центральный военный госпиталь в настоящее время используется в качестве приюта для изоляции и наблюдения за подозреваемыми в случаях COVID-19 с 25 медицинскими работниками и 570 койками.

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