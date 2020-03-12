В Кисловодске начнут реконструкцию санатория «Узбекистан» на $1,8 млн

CentralAsia (UZ) - Узбекистан планирует реконструкцию своего санатория в Кисловодске. Проект планируется завершить в 2020 году, в рамках его реализации выделено порядка 140 миллионов рублей (1,87 млн долларов США).

Как рассказал директор санатория «Узбекистан» Аббасхан Алимов, он включает в себя реконструкцию, капитальный ремонт, благоустройство прилегающих территорий и территорию самого санатория.

Санаторий «Узбекистан», основанный 1932 году, является одной из старейших здравниц города. За годы его работы сотни тысяч отдыхающих из Узбекистана посетили регион Кавказских Минеральных Вод.

"Усилия Правительства Республики Узбекистан по реконструкции, капитальному ремонту и продолжающемуся совершенствованию лечебной базы санатория служат причиной для роста потока узбекских отдыхающих в Кисловодск. Убеждён, что данная позитивная тенденция может и должна развиваться и в будущем", – цитируют губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова местные СМИ.

