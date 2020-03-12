Нас в Сан-Франциско больше чем показывают официальные данные, - монголка

CentralAsia (MNG) - Согласно последней переписи населения и опросу американского сообщества, в 2015 году в стране проживало 21 000 монголов и из них около 5 000 в Калифорнии.

Но 26-летняя жительница Сан-Франциско Уртнасан Энхбат, родом из Монголии, говорит, что община была значительно недооценена, и что только в районе залива Сан-Франциско проживает около 8 000–10 000 монголов.

На странице Facebook в Монгольском общинном центре Bay Area насчитывается 8 723 участника.

Монгольская миграция в Америку - явление недавнее. В соответствии с анализом, проделанным азиатско-американскими коллегами по продвижению правосудия (Asian Americans Advancing Justice - AAAJ) в Калифорнии, «75 процентов монгольских американских иммигрантов прибыли в 2000 году или позже». Только после того, как Советский Союз прекратил свое военное присутствие и финансовую поддержку из Монголии в период с 1987 по 1992 год, открылся путь между Монголией и США.

Дипломатические отношения между США и Монголией были впервые установлены в 1987 году. В 2005 году Джордж Буш стал первым действующим американским президентом, посетившим Монголию. С тех пор другие высокопоставленные чиновники Белого дома последовали его примеру, включая вице-президента Джо Байдена в 2011 году и совсем недавно, в августе 2019 года, министр обороны Марк Т. Эспер встретился с монгольскими лидерами, чтобы подтвердить приверженность Америки своим союзникам в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Уртнасан сказала, что большинство монголов, которых она знает, были студентами. В заявлении на веб-сайте Генерального консульства Монголии в Сан-Франциско упоминается, что такие программы, как «Фулбрайт» и «Обучение в США», начатые в Монголии в 1994 году, «дали студентам из Монголии возможность учиться, преподавать и проводить исследования в учебных заведениях США».

Уртнасан тоже училась семь лет назад и поступила в городской колледж Сан-Франциско, после чего перешла в Калифорнийский университет в Беркли, а затем в государственный университет Сан-Франциско. Недавно она окончила со степенью в области городского планирования и исследований.

В рамках своей диссертации Уртнасан предприняла этнографический исследовательский проект по изучению монгольской общины в районе залива Сан-Франциско, который, по ее словам, был сложным, поскольку «в районе залива практически нет информации о монголах». Однако положительным моментом было то, что она очень хорошо познакомилась с монгольской общиной в городе. Участники ее исследования сказали, что Сан-Франциско был выбран в качестве пункта назначения из-за связей, таких как родственники или друзья. Даваа, которому сейчас 26 лет, переехал в США, когда ему было 9 лет. «Здесь жили друзья моих родителей, поэтому моя семья переехала сюда с их помощью», - говорит он.

Первые несколько месяцев переезда на новое место являются сложными для большинства иммигрантов. Новые иммигранты борются с совершенно новым культурным и физическим ландшафтом. Для монголов существуют уникальные проблемы.

18-летний Туул, приехавший в США, когда ему было 6 лет, сказал Уртнасану: «Люди обычно думают, что я китаец или кореец. Даже когда я говорю им, что я из Монголии, они думают, что это часть Китая». Уртнасан осторожно говорит, что людей, совершающих эти ошибки, не следует обвинять, поскольку о монголах мало что известно, и поэтому существует тенденция предполагать, что монголы принадлежат к более распространенным азиатским народностям: китайцам, корейцам или японцам. Неправильная маркировка этнического происхождения может вызвать чувство одиночества и заставить монголов «чувствовать себя хуже в своем положении в Америке», пишет Уртнасан.

В дополнение к этим ошибкам в точной привязке монголов, многие монгольские иммигранты прибывают в страну без знания английского языка.

AAAJ сообщает, что 44 процента монголов имеют ограниченное владение английским языком (limited English proficient - LEP). Из-за отсутствия сходства между монгольским языком и английским языком, когда первый входил в состав алтайской языковой семьи, а второй имел индоевропейские корни, Уртнасан подчеркнула, насколько монголам трудно было изучать английский язык.

Когда он впервые приехал, Туул сказал, что его дразнили дети в школе из-за его плохого знания языка.

А Тайван, 23-летний участник исследования Уртнасана, который приехал 12 лет назад, сказал, что незнание английского имело для него глубокое эмоциональное влияние. «Будучи молодым мальчиком, который уже проходил половое созревание и много неуверенности, я столкнулся с трудностями, потому что я не знал английского языка. Это заставляет тебя чувствовать себя глупо », - сказал он.

Сама Уртнасан выросла в Монголии, но в отличие от других монголов, в 12 лет переехала в Сингапур, где она научилась бегло говорить по-английски. Она приписывает эту способность получать доступ к ресурсам, недоступным большинству монголов.

«Речь идет о том, насколько оптимистичны монголы. Несмотря на проблемы, с которыми мы сталкиваемся как иммигранты, у нас действительно большие надежды », - сказала она. Участники ее исследования в Сан-Франциско рассказали Уртнасану, что они стремятся начать бизнес или стать голливудской актрисой, и многие из них хотели бы вернуть обществу. «Это вдохновляет меня», - сказала она.

В ходе переписи 2020 года Уртнасан выразила обеспокоенность тем, что монголы не решатся выступить с предложением провести перепись. Многие даже не знают о переписи, а другие «не знают, как заполнять формы», сказала она.

«В Монголии кто-то входит в ваш дом и задает простые вопросы. Кто здесь живет и сколько людей здесь живет?», но здесь у форм больше вопросов, и многие монголы боятся дать точный ответ, опасаясь депортации или попадания в неприятности с законом», - заключила она.