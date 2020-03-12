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  12 марта 2020
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На востоке Узбекистана арестовали 19 таксистов за неподчинение органам внутренних дел

CentralAsia (UZ) -  На востоке Узбекистан, в городе Маргилан 19 водителей были помещены под административный арест за неподчинение требованиям сотрудников органов внутренних дел,

Как сообщила пресс-служба главного управления безопасности дорожного движения МВД, 19 водителей автомобилей марки «Дамас» занимались частным извозом. Они остановили свои машины прямо на пешеходном переходе в центре Маргилана напротив местного торгового центра. Таким образом, они мешали передвижению транспортных средств и пешеходов.

При этом они не подчинились законным требованиям сотрудников ДПС и нарушили общественный порядок.

В результате 19 водителей были помещены под административный арест. В отношении задержанных лиц были оформлены соответствующие документы по статьям 183 (мелкое хулиганство), 194 (невыполнение законных требований сотрудника органов внутренних дел) и 195 (невыполнение законных требований военнослужащего (сотрудника) Национальной гвардии Республики Узбекистан) Кодекса об административной ответственности.

Как передает Кун.уз, согласно решению административного суда, 6 мужчин были арестованы на 15 суток, 8 – на 10 суток и 5 – на 5 суток.

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