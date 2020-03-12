Автобусы в Германии оснастили баннерами в честь 25-летия нейтралитета Туркменистана

CentralAsia (TM) - Общественный транспорт в Германии оснастили баннерами в честь 25-летия нейтралитета Туркменистана. Они появились на автобусах города Висбаден, сообщает сайт Международной конференции «Политика Нейтралитета и её роль в обеспечении международного мира, безопасности и устойчивого развития».

Помимо этого, местная газета «МК-Германия» опубликовала статью о значимости постоянного нейтралитета Туркменистана, включая празднование в нынешнем году значимой даты, говорится в информации.

Это не первый случай, когда в Германии уделяют внимание значимым событиям в Туркменистане. Ранее автобусы Германии были украшены баннерами с эмблемой V Азиатских игр в закрытых помещениях, которые проходили в Ашхабаде в 2017 году.