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  12 марта 2020
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За сутки в Иране коронавирус выявили у 1075 человек

CentralAsia (CA) -  За сутки в Иране зарегистрировано 1075 новых зараженных коронавирусом. Всего летальных исходов - 429 (+75 за сутки), передает Al Arabiya со ссылкой на представителей министерства здравоохранения страны.

Вчера, 11 марта, сообщалось, что в стране вирусом Covid-19 заражены 9 тыс. человек.

Из чиновников в Иране новый вирус выявлен у первого вице-президента Эсхак Джахангири, а также двух министров правительства, сообщает Fars.

Распространение нового коронавируса в мире приобрело характер пандемии. Об этом сообщается в официальном микроблоге ВОЗ в Twitter.
Напомним, пандемия — это распространение нового заболевания в мировых масштабах. Ранее пандемиями признавались вспышки чумы и холеры.
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