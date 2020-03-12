За сутки в Иране коронавирус выявили у 1075 человек

CentralAsia (CA) - За сутки в Иране зарегистрировано 1075 новых зараженных коронавирусом. Всего летальных исходов - 429 (+75 за сутки), передает Al Arabiya со ссылкой на представителей министерства здравоохранения страны.

Вчера, 11 марта, сообщалось, что в стране вирусом Covid-19 заражены 9 тыс. человек.

Из чиновников в Иране новый вирус выявлен у первого вице-президента Эсхак Джахангири, а также двух министров правительства, сообщает Fars.

Напомним, пандемия — это распространение нового заболевания в мировых масштабах. Ранее пандемиями признавались вспышки чумы и холеры.