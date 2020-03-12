Пассажирка рейса «Ташкент-Дели» пыталась провезти слиток золота, проглотив его

CentralAsia (UZ) - В международном аэропорту «Ташкент» сотрудниками таможенного поста выявлена попытка незаконного вывоза куска золота, сообщает пресс-служба ГТК.

В ходе таможенного досмотра с помощью сканирующего оборудования для досмотра пассажиров, было установлено, что во внутренних органах пассажирки О.Ш. находится инородный предмет. Таким способом гражданка пыталась вывезти 60-граммовый кусок литого золота, стоимостью 24 миллиона сумов (2,5 тыс. долларов США).

Также сотрудники аэропорта провели таможенный досмотр пассажира А.В., улетающего в Индию. В результате проведенного досмотра было установлено, что наручные часы гражданина были самодельно изготовлены из литого золота, а на внутреннюю сторону часов была прикреплена золотая монета.

Выяснилось, что общий вес сокрытого от таможенного контроля литого золота составил около 113 граммов стоимостью в 22 миллиона 500 тысяч сум (2,3 тыс. долларов США).

В настоящее время по выявленному факту правонарушения ведутся таможенные проверки.