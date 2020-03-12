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  12 марта 2020
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Иран запросил $5 млрд у МВФ для борьбы с коронавирусом
Предыстория: За сутки в Иране коронавирус выявили у 1075 человек

CentralAsia (CA) -  Власти Ирана обратились в Международный валютный фонд (МВФ) с просьбой предоставить 5 миллиардов долларов для борьбы с коронавирусом. Об этом в Twitter сообщает глава Центробанка страны Абдольнасер Хеммати.

- 6 марта я написал письмо главе МВФ Кристалине Георгиевой, запросив задействовать инструмент быстрого финансирования на сумму примерно 5 млрд долларов с учетом масштабного распространения коронавируса в нашей стране и необходимости дальнейших серьезных мер в профилактике, а также противодействии экономическим последствиям вируса, – пишет Хаммати.

Эту информацию подтвердил и министр иностранных дел страны Мохаммад Джавад Зариф.

- МВФ сообщало, что окажет помощь странам в борьбе с коронавирусом и мы запросили помощь, - цитирует слова министра Reuters.

На данный момент в Иране от вируса Covid-19 скончались 429 человек, около 10 тыс. заражены.

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