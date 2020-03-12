В Азербайджане зарегистрировали первую смерть от коронавируса

CentralAsia (CA) - Первый случай смерти от коронавируса зарегистрирован в Азербайджане, скончалась гражданка страны, ранее вернувшаяся из Ирана и помещенная на карантин, сообщили РИА Новости в оперативном штабе при кабмине Азербайджана.

«Это гражданка Азербайджана, ранее вернувшаяся из Ирана и помещенная на карантин. У нее был выявлены симптомы коронавирусной инфекции. Была помещена на карантин, но её жизнь спасти не удалось», - сказали в штабе.

Ранее сообщалось, что число зараженных коронавирусом в стране достигло 15.