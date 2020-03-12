В Италии число погибших от коронавируса превысило тысячу человек

CentralAsia (CA) - В Италии за сутки зафиксировано 2651 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 188, сообщил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли на ежедневном брифинге.

Таким образом, общее количество жертв от коронавируса превысило 1000 человек. Вчера сообщалось о 827 погибших.

Выздоровевших за сутки - 213, всего - 1258.

По словам Боррелли, общее число случаев заражения, включая скончавшихся и выздоровевших, превысило 15 тысяч.

На данный момент в стране введен карантин.