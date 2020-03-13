Международная организация по миграции поддерживает Монголию в борьбе с коронавирусом

CentralAsia (MNG) - Международная организация по миграции (МОМ) и муниципальные власти в столице Монголии отслеживают все входящие и исходящие транспортные средства и пассажиров в поддержку профилактических мероприятий COVID-19 в стране по мере расширения сотрудничества с государствами-членами, сообщает Reliefweb.

Правительство Монголии с середины января усилило меры по предотвращению вспышки COVID-19.

Образовательные учреждения были закрыты, и все общественные мероприятия были отменены, включая недавние празднования в честь монгольского лунного Нового года - Цагаан сар.

«МОМ рада подписанию Соглашения об осуществлении с муниципалитетом Улан-Батора и использованию своего обширного международного опыта для обеспечения готовности и реагирования на COVID-19», - сказал Джузеппе Крочетти, глава миссии МОМ в Китае и Монголии.

В соответствии с Глобальным планом стратегической готовности и реагирования COVID-19, а также в рамках ответных мер ООН в Монголии, МОМ оказывает техническую помощь в реализации инструмента мониторинга потока с использованием матрицы отслеживания перемещений (Displacement Tracking Matrix - DTM) для отслеживания всех входящих и исходящих транспортных средств на шесть основных контрольно-пропускных пунктов в городе. Пилотирование в период с 27 февраля по 3 марта запланировано на 24 марта.

Более 300 обученных МОМ счетчиков данных собирают информацию о количестве и типе транспортных средств, количестве путешествующих людей и основных демографических характеристиках, происхождении и пункте назначения поездки, а также продолжительности пребывания.

DTM широко использовался во всем мире для других чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения, но это первый случай применения инструмента специально для обеспечения готовности и реагирования COVID-19.

После того, как правительство Монголии ввело ограничения на международные и внутренние поездки, первый подтвержденный случай заболевания COVID-19 в стране был зарегистрирован 10 марта.

МОМ также оказывает аналитическую поддержку в составлении ежедневных Ситуационных отчетов и их распространении среди всех ключевых муниципальных учреждений, входящих в состав Чрезвычайной комиссии столицы, а также сообщества партнеров по развитию, участвующих в подготовке и реагировании на COVID-19 в стране.

С января, в соответствии с рекомендациями ВОЗ, МОМ работает с десятками правительств, чтобы помочь людям в пути оставаться здоровыми. Ранее в этом месяце был запущен план обеспечения готовности и реагирования на сумму 17 миллионов долларов США.