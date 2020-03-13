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  13 марта 2020
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Во Франции закрываются все учебные заведения

CentralAsia (CA) -  Во Франции с понедельника закрываются все учебные заведения, при этом намеченные на 15 и 22 марта муниципальные выборы состоятся, несмотря на распространение коронавируса. Об этом объявил президент республики Эммануэль Макрон.

Как передает Euronews, в то же время он призвал лиц старше 70 лет, а также людей с серьезными заболеваниями быть крайне осторожными, максимально воздержаться от контактов и оставаться по возможности дома.

Макрон также призвал все предприятия по возможности перевести сотрудников на работу из дома. При этом государство берет на себя содержание людей, оказавшихся в ситуации частичной безработицы из-за коронавируса.

По последним данным, от COVID-19 во Франции скончался 61 человек. Все пожилого возраста. Число инфицированных приближается к 3 тысячам.

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