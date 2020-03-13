Супруга премьера Канады Трюдо заразилась коронавирусом
- Азия и мир, общество
- 8:23, 13 марта 2020
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- Обновлено: 8:32, 13 марта 2020
CentralAsia (CA) - Супруга премьер-министра Канады Джастина Трюдо Софи сдала положительную пробу на коронавирус. Об этом сообщил официальный представитель главы правительства Камерон Ахмад, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что премьер принял решение перейти в режим самоизоляции и работать из дома, после того как его супруга Софи, вернувшаяся из Британии, почувствовала признаки вирусного заболевания.
Симптомов заболевания у самого Трюдо нет. Болезнь его жены протекает в мягкой форме.