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  13 марта 2020
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Супруга премьера Канады Трюдо заразилась коронавирусом

CentralAsia (CA) -  Супруга премьер-министра Канады Джастина Трюдо Софи сдала положительную пробу на коронавирус. Об этом сообщил официальный представитель главы правительства Камерон Ахмад, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что премьер принял решение перейти в режим самоизоляции и работать из дома, после того как его супруга Софи, вернувшаяся из Британии, почувствовала признаки вирусного заболевания.

Симптомов заболевания у самого Трюдо нет. Болезнь его жены протекает в мягкой форме.

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