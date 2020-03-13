Монгольским компаниям настоятельно рекомендуется обеспечить условия самоизоляции для сотрудников, возвращающихся из-за границы

CentralAsia (MNG) - 10 марта Монголия подтвердила импортированный случай Covid-19, первого случая нового коронавируса в стране. Им оказался гражданин Франции, работающий в энергетической компании «Бадрах Энержи». Сообщается, что он прибыл в Монголию 2 марта.

В связи с этим соответствующие должностные лица на ежедневном брифинге Министерства здравоохранения по ситуациям с коронавирусом выпустили предостерегающий совет для компаний, в которых работают иностранные эксперты и работники, в отношении соблюдения официальных руководящих принципов и положений, предотвращающих распространение коронавируса.

Компаниям настоятельно рекомендуется предоставить сотрудникам, вернувшимся из-за границы, условия для самоизоляции и удаленной работы, избегая любых контактов с другими людьми.

Более того, компаниям индустрии гостеприимства настоятельно рекомендуется обеспечить безопасность своих сотрудников, работающих с гостями, прибывшими из-за рубежа, или принять все необходимые меры в этом направлении.

Граждан Монголии также просят самоизолироваться и не встречаться с членами их семей и родственниками в течение двух недель после прибытия в страну. Монгольским гражданам с лихорадкой или симптомами респираторно заболевания должны самостоятельно сесть на карантин и, как только их температура вернется к норме, подождать еще 48 часов, прежде чем выходить на улицу. Согласно информации Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний Монголии, 126 человек, пассажиры, прибывших в Монголию с зараженным пациентом одним авиарейсом, и другие люди, которые контактировали с ним, дали отрицательный результат на коронавирус.