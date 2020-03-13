UzAuto Motors продаёт автомобили на внутреннем рынке на 20−50% дороже, чем на зарубежных - Антимонопольный комитет

CentralAsia (UZ) - Антимонопольный комитет Узбекистана прокомментировал ситуацию с повышением цен на автомобили UzAuto Motors.

После множества жалоб, поступивших в Антимонопольный комитет от общественности на повышение цен на автомобили, производимые UzAuto Motors, в ведомстве прокомментировали ситуацию.

«UzAuto Motors» занимает доминирующее положение в производстве автомобилей, и, несмотря на многолетние привилегии и преференции, государственное предприятие пользуется такими же возможностями.

"Меры, предпринимаемые предприятием для снижения себестоимости продукции, неэффективны, и в результате мер, принятых для повышения его конкурентоспособности, себестоимость продукции сократилась всего на 2%", - сообщили в Антимонопольном комитете. Во-вторых, цены на внутреннем рынке автомобилей, выпускаемых предприятием, значительно выше, чем на зарубежных рынках.

Например, экспортно-ориентированные RAVON R2 (SPARK), RAVON R3 (Nexia) и RAVON R4 (Кобальт) продаются в России со скидками с разницей в 20-50% по сравнению с Узбекистаном. Для сравнения, автомобили «АвтоВАЗ» в России стоят на 30-40% дешевле, чем в Узбекистане.

Кроме того, цены на легковые автомобили на внутреннем рынке выше, чем у конкурирующих компаний на мировом рынке.

Например, модель Tracker Premier стоит в Узбекистане 20 000 долларов, а модель Hyundai Creta на внешнем рынке стоит- 15 000 долларов, а Nissan Terrano - 15 500 долларов.

В-третьих, предприятие злоупотребляет правами потребителей, злоупотребляя своей монопольной позицией, отметили в комитете.

В ведомстве отметили, что существуют неравные условия для конкуренции в импорте автомобилей, которые не производятся в стране.

В целях защиты интересов населения и бизнеса, создания равных условий для бизнеса и создания здоровой конкурентной среды Комитет обратился в Министерство инвестиций и внешней торговли для рассмотрения вопроса снижения таможенных пошлин и акцизного налога на иномарки и упрощение сертификации автомобилей.