Улан-Батор продезинфицирует 9,2 млн квадратных метров общественных площадей

CentralAsia (MNG) - В Улан-Баторе в рамках профилактических мер против распространения коронавируса с 8 февраля проводятся дезинфекционные работы в более чем 11 600 продовольственных, фабричных и сервисных точках и точках продаж 37 организациями со специальными лицензиями.

«Места обслуживания, которые были временно закрыты до 16 марта, начали получать услуги дезинфекции, заключив контракты с одной из 37 лицензированных организаций. Кроме того, поставщики услуг дезинфекции снизили плату за услугу 200 тугриков за м.кв., которая была 600 тугриков в своей социальной ответственности и действия делают дезинфекцию. Согласно распоряжению губернатора столицы, на дезактивацию почти 6000 мест, находящихся под угрозой, было выделено 108,9 млн.тугриков, места в настоящее время обеззараживают в два раза и более. Общественные улицы, дороги, здания и сооружения будут дезинфицированы в ближайшее время, когда станет теплее. Причина в том, что дезинфекция становится эффективной, когда температура воздуха выше 0 градусов Цельсия. А в общей сложности 9,2 миллиона квадратных метров площади будут дезинфицированы», - рассказал генеральный менеджер города Улан-Батора Т. Гантөмөр рассказал.