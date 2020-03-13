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  13 марта 2020
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В Китае назвали сроки окончания пандемии коронавируса в мире

CentralAsia (CA) -  Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 в мире может сойти на спад к июню 2020 года. Об этом заявил глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань, передают китайские СМИ.

11 марта ВОЗ объявила, что коронавирус приобрел характер пандемии.

По его словам, страны с тяжелой ситуацией по заболеванию должны для этого принять необходимые меры.

Замедлить распространение вируса поможет и наступление теплых месяцев, считает он.

О вспышке пневмонии неизвестного типа в Китае стало известно в декабре прошлого года. Позже выяснилось, что это новый вид вируса Covid-19.

Всего в мир заражено 125 тысяч человек, 4625 умерли и свыше 68 тысяч пациентов выздоровели.

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