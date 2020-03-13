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  13 марта 2020
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В Узбекистане дети могут подавать иск о взыскании алиментов с обоих родителей

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане несовершеннолетние теперь могут сами обращаться в госорганы при нарушении их прав.

10 марта президент Узбекистана подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан», в соответствии с которым в ряд законов и кодексов вносятся изменения в связи с установлением дополнительных гарантий прав ребенка.

В частности, согласно внесенному дополнению в Семейный кодекс, ребенок вправе выражать свое мнение при решении в семье любого вопроса, затрагивающего его интересы, а также быть заслушанным в ходе любого судебного или административного разбирательства.

При этом органы и должностные лица, уполномоченные принимать решения, при разрешении вопросов, затрагивающих интересы ребенка, должны рассматривать мнение ребенка независимо от его возраста и принимать решения исходя из наилучших интересов ребенка.

Сообщается, что при раздельном проживании родителей и ребенка органы опеки и попечительства, а также ребенок, достигший четырнадцати лет, вправе возбуждать иск о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей одновременно с отца и матери.

Также в законе о гарантиях прав ребенка закреплено право ребенка самостоятельно обращаться в орган опеки и попечительства и в другие госорганы при нарушении его прав, свобод и законных интересов, в том числе при невыполнении или ненадлежащем выполнении родителями (одним из них) или лицами, заменяющими родителей, обязанностей по содержанию, воспитанию и образованию ребенка либо при злоупотреблении родительскими правами.

Закон вступил в силу со дня официального опубликования 11 марта.

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