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  13 марта 2020
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В Университете журналистики Узбекистана запретили любые формы «тактильной коммуникации»

CentralAsia (UZ) -  На фоне пандемии коронавируса в мире ректор Университета журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана запретил своим приказом любые формы «тактильной коммуникацииt» на территории вуза. Об этом сообщается на официальной странице учебного заведения в Facebook.

Как поясняется, данные меры вызваны необходимостью предостерегаться от всякой вирусной заразы:

"Недаром говорят «Береженного Бог бережет». Так давайте будем беречь свое здоровье, чаще и тщательнее мыть руки мылом и предостерегаться от всякой вирусной напасти!", – говорится в сообщении университета, сопровождаемого фото-инструкциями.

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