В Университете журналистики Узбекистана запретили любые формы «тактильной коммуникации»

CentralAsia (UZ) - На фоне пандемии коронавируса в мире ректор Университета журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана запретил своим приказом любые формы «тактильной коммуникацииt» на территории вуза. Об этом сообщается на официальной странице учебного заведения в Facebook.

Как поясняется, данные меры вызваны необходимостью предостерегаться от всякой вирусной заразы:

"Недаром говорят «Береженного Бог бережет». Так давайте будем беречь свое здоровье, чаще и тщательнее мыть руки мылом и предостерегаться от всякой вирусной напасти!", – говорится в сообщении университета, сопровождаемого фото-инструкциями.