[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  13 марта 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Турции объявили каникулы для школьников и студентов

CentralAsia (CA) -  В Турции прошло совещание по ситуации с коронавирусом в стране и в мире, в ходе которого было принято решение об отправке на каникулы школьников и студентов, передает Haberturk.

Для школьников каникулы наступят с 16 марта и продлятся неделю, для студентов Вузов - 3 недели. Все они будут проходить обучение дистанционно.

11 марта Турция сообщила о первом зараженном Covid-19. Пресс-секретарь президента отметил, что состояние пациента стабильное.

print
  • За сутки в Иране коронавирус выявили у 1075 человек
  • Во Франции закрываются все учебные заведения
  • Монгольские боксеры получили право на участие в Олимпийских Играх



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com