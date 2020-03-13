В Турции объявили каникулы для школьников и студентов

CentralAsia (CA) - В Турции прошло совещание по ситуации с коронавирусом в стране и в мире, в ходе которого было принято решение об отправке на каникулы школьников и студентов, передает Haberturk.

Для школьников каникулы наступят с 16 марта и продлятся неделю, для студентов Вузов - 3 недели. Все они будут проходить обучение дистанционно.

11 марта Турция сообщила о первом зараженном Covid-19. Пресс-секретарь президента отметил, что состояние пациента стабильное.