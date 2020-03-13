Представитель МИД Китая допускает, что американские военные могли завезти коронавирус в Ухань

CentralAsia (CA) - Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь допускает, что американские военные могли завезти коронавирус COVID-19 в Китай. Так он прокомментировал выступление главы Центра по предупреждению и контролю заболеваний (CDC) Роберта Редфилда на слушаниях в Палате представителей Конгресса США, который сказал, что в США были случаи, когда после вскрытия у пациента обнаруживали коронавирус, хотя им изначально диагностировали грипп.

«Когда в США появился «нулевой» пациент? Сколько людей инфицированы? В каких больницах? Вполне вероятно, что именно военнослужащие США привезли эпидемию в Ухань. Будьте откровенны! Обнародуйте данные! США должны все нам объяснить!» — написал Лицзянь в Twitter.



