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  13 марта 2020
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Гурбангулы Бердымухамедов посещает Лебапский регион

CentralAsia (TM) -  Президент Туркменистана находится с рабочей поездкой в Лебапском регионе, сообщили местные СМИ.

Глава государства знакомится с промышленным развитием региона, проектами по наращиванию индустриальной мощи за счет строительства новых объектов.

Лебап с административным центром — городом Туркменабат — является одним из ключевых промышленных регионов страны. На его территории расположены крупные запасы минерального сырья, из которого производятся удобрения для внутреннего рынка и на экспорт.

Большую роль в развитии региона играет и цементный завод, более 40% продукции которого поставляется зарубежным потребителям, в том числе в Узбекистан и Афганистан.

Как сообщают «Хроники Туркменистана», планируется, что президент посетит показательный палаточный лагерь, куда якобы будут помещать зараженных коронавирусом. Сам лагерь разбит на юго-восточной окраине города Туркменабат, напротив ипподрома.

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