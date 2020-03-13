Президент Туркменистана раскритиковал деятельность Гарлыкского ГОК и «Туркменхимии»

CentralAsia (TM) - Президент Гурбангулы Бердымухамедов раскритиковал организацию производства на Гарлыкском горно-обогатительном комбинате, назвав нерентабельность предприятия следствием невыполнения компанией, строившей этот промышленный комплекс, всех условий контракта.

Разговор об этом состоялся в ходе рабочей поездки главы государства в Лебап, где он побывал на цементном заводе и ознакомился с планами промышленного развития промышленности края, о чем сообщила информационная программа «Ватан» туркменского телевидения.

Гарлыкский ГОК был построен ОАО «Белгорхимпром» по заказу госконцерна «Tуркменхимия» и рассчитан на производство 1,4 миллиона тонн калийных удобрений в год. Общая стоимость контракта — 1 миллиард 126 миллионов долларов США. Предприятие было введено в строй 31 марта 2017 года с двухгодичным опозданием по вине подрядчика. И к проектной мощности оно так и не приближается.

Бердымухамедов высказал нарекания в адрес госконцерна «Tуркменхимия» и объявил его председателю — Ныязлы Ныязлыеву строгий выговор с последним предупреждением.

По мнению глава государства, нужно пересмотреть управление горнообогатительным комплексом и перестроить его работу так, чтобы он стал не только эффективным производством, но и с перспективами роста.