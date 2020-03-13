Внешнеторговый оборот Монголии по итогам первых двух месяцев 2020 года составил $1,5 млрд

CentralAsia (MNG) - Общий товарооборот Монголии за первые два месяца 2020 года достиг $1,5 млрд, а экспорт превысил импорт на $20,7 млн, сообщило Главное таможенное управление в понедельник.

Хотя товарооборот оказался положительным, он сократился на $ 410,4 млн, или на 21,3 процента, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. В частности, за первые два месяца Монголия экспортировала продукции на сумму $770,7 млн, что на 29,5 процента ниже уровня прошлого года.

Весь экспорт сырой нефти, железной руды, медного концентрата и цинкового концентрата шел в Китай. 95,8 процента угля было отправлено в Китай.

70,2 процента плавикового шпата было экспортировано в Китай и 29,4 процента - в Россию.

Большая часть обработанной и необработанной шкуры коров и лошадей была экспортирована в Китай.

83,4 процента вычесанного кашемира было отправлено в Италию. Весь промытый козий кашемир был экспортирован в Китай.

60 процентов нерафинированного и полуобработанного золота было экспортировано в Великобританию, а 40 процентов - в Швейцарию.

С другой стороны, импорт достиг $750 миллионов в отчетном периоде, показав сокращение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на $ 87,5 миллионов, или на 10,4 процента.

Импортированные продукты были следующими:

Минеральные продукты составили $213,4 млн (28,5 процента от всего импорта), из которых 85,5 процента пришлось на нефть на сумму $182,5 млн.

Машины, оборудование, электронная техника и запасные части составили $151,3 млн (20,2 процента).

Самолеты и транспортные средства и их запасные части составили $ 121,8 млн (16,2 процента).

Продукты животного и растительного происхождения составили $ 85 миллионов(11,3 процента).

Химическая и промышленная продукция составила $47,7 млн (6,4 процента).

Металлургическая продукция составила $42,4 млн (5,7 процента).

Другие продукты составили 11,8 процента от общего объема импорта.

В первые два месяца 2020 года при содействии международных финансово-экономических организаций и доноров было импортировано продукции на сумму $3,5 млн. По стране 35,1 процента этой продукции поступило из Австрии, 21,5 процента из Германии, 17,1 процента из Швейцарии и 10 процентов из Китая. По данным Главного таможенного управления, Австрия отправила в Монголию половину всех полученных гуманитарных товаров, за ней следуют США (19 процентов) и Китай (8,5 процента).

Благодаря кредитам стран-доноров и международных финансово-экономических учреждений в Монголию было импортировано товаров на сумму $19,9 млн., из которых 71 процент пришел из Китая, 10,8 процента из Австрии и семь процентов из Индии.