Ученые выяснили, что один больной коронавирусом смог заразить девятерых пассажиров в автобусе в Китае

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- 10:53, 13 марта 2020
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CentralAsia (CA) - В Китае ученые, изучая возможности распространения коронавируса, столкнулись с тем, что один больной новым вирусом смог заразить девятерых в салоне автобуса, передает South China Morning Post.
Ученые Центра по контролю и профилактике заболеваний провинции Хунань изучили случай передачи инфекции, произошедший в автобусе с 48 туристами и водителем во время сезона путешествий в связи с Лунным Новым годом 22 января.
Красный - больной коронавирусом.
Оранжевые - те, кого красный заразил коронавирусом.
Синий был инфицирован без проявления симптомов.
Розовый был заражен через 30 минут после того, как больной покинул автобус.
Серые не заболели.
Как передает Focus, в течение поездки он ни с кем не общался и чувствовал себя плохо, но не надел медицинскую маску, так как это было ещё до введения запрета на перемещения и закрытия городов. К тому же ученые тогда точно не знали, как происходит передача вируса от человека к человеку.
Через 4 часа после того, как автобус приехал в другой город, коронавирус уже передался семи другим пассажирам. Причем среди них были не только люди, сидевшие близко к пациенту А, но и находившиеся в 6 рядах от него – на расстоянии примерно 4,5 метра, что в четыре раза превышает дистанцию, которая считается безопасной, чтобы находится рядом с больным.
У шести пассажиров появились характерные симптомы: кашель, лихорадка и одышка, а у одного болезнь протекала бессимптомно.
Примерно через 30 минут после высадки пассажиров из автобуса, в салон зашла другая группа людей.
Один из них, который сел в первом ряду, также заразился.
Учёные считают, что пассажир мог вдохнуть крошечные капли жидкости, выдыхаемые "пациентом А". В тот же день больной коронавирусом "пациент А" сел в другой автобус и провел там в поездке около часа. В течение этого времени вирус передался двум другим пассажирам, один из которых также сидел на расстоянии 4,5 метра.
До сих пор считалось, что воздушно-капельный перенос вируса COVID-19 ограничен, так как образующиеся при дыхании, кашле и чихании крошечные капельки жидкости быстро опускаются на землю.
Однако, изучив этот случай, ученые пришли к выводу, ограниченное пространство автобуса или другого транспортного средства, наряду с кондиционером, может создать идеальную среду для распространения коронавируса.
"Возможная причина заключается в том, что в полностью замкнутом пространстве поток воздуха в основном обеспечивается горячим воздухом, создаваемым системой кондиционирования. Подъем горячего воздуха может перенести вирусные капли на большее расстояние", — заявили они.
Приведенное исследование также показало способность коронавируса выживать при температуре около 37°C на стекле, ткани, металле, пластике или бумаге 2-3 дня.