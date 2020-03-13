Под Ташкентом школьница повесилась после распространения видео орального секса с ее участием

CentralAsia (UZ) - Ученица 11-го класса одной из средних школ Янгиюльского района Ташкентской области 9 марта была найдена повешенной в бане своего дома. Ее одноклассники говорят, что незадолго до трагического случая школьнице и ее знакомым отправили интимное видео с ее участием, передает centralasian.org.



Как утверждают одноклассники покойной школьницы, ученица 11-го класса повесилась после распространения среди ее знакомых видео, на котором запечатлено, как она занимается оральным сексом с неизвестным парнем.

Один из одноклассников повесившейся школьницы говорит, что трагический инцидент произошел 9 марта в одном из сел Янгиюльского района.

– Мы ничего не знаем про того парня, который запечатлен вместе с ней на интимном видео. На видеозаписи его лица не видно. Но говорят, что он тоже учится в нашей школе. Он снял интимное видео на свой мобильный телефон и распространил запись. Все это произошло 9 марта после занятий. Школьница, узнав об этом, повесилась в бане своего дома. Сейчас милиция допрашивает каждого учащегося нашей школы, – сказал один из одноклассников покойной ученицы 11-го класса.

Соседи повесившейся школьницы также предполагают, что причиной суицида 17-летней школьницы стало распространение интимного видео с ее участием.

– У многих на телефоне появилось это видео. Ей тоже отправили это видео. Кажется, девочка не смогла стерпеть позора и повесилась в бане. Ее похороны состоялись во вторник, – сказал один из соседей покойной школьницы.

Дежурный сотрудник ОВД Янгиюльского района сообщил, что в настоящее время районная прокуратура ведет следствие по факту самоубийства ученицы 11-го класса одной из местных школ.

– Возбуждено уголовное дело по статье 103 («Доведение до самоубийства»). Вся информация будет предоставлена после завершения следствия, – сказал сотрудник районной милиции.

Отметим, что в Узбекистане и ранее происходили случаи самоубийства девочек-подростков из-за интимных скандалов и изнасилований.