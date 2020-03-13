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  13 марта 2020
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Узбекистан отправит в Иран маски и спирт в качестве гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом

CentralAsia (UZ) -  Правительство Узбекистана приняло решение об отправке гуманитарной помощи в Иран, сообщила пресс-служба Минюста.

Согласно документу, гуманитарная помощь будет отправлена ​​в Иран в виде медикаментов для поддержки запроса иранского правительства о предоставлении помощи в необходимых материалах и средств защиты для предотвращения распространения коронавируса.

В качестве гумпомощи в Иран отправят одноразовые стерильные медицинские перчатки, защитную одежду, специальную медицинскую форму, медицинские маски, медицинскую марлю, спирт, гигиенический гель и препарат "Рутан", обладающий противогриппозным действием.

Делегация Узбекистана во главе с заместителем министра по чрезвычайным ситуациям отправится ​​в Иран для наблюдения и передачи гуманитарного груза, отметили в министерстве.

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