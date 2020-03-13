В Таджикистан приедет министр обороны Узбекистана

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CentralAsia (TJ) - Министр обороны Узбекистана Баходур Курбонов 14 марта прибывает с однодневным рабочим визитом в Таджикистан, сообщил «Азия-Плюс» источник в оборонном ведомстве республики.

В рамках поездки Курбонов посетит военный полигон «Фахрабад», где завершаются совместные антитеррористические учения подразделений спецназа министерств обороны Таджикистана и Узбекистана.

Главы министерств обороны Таджикистана Шерали Мирзо и Узбекистана Баходур Курбанов вручать памятные подарки, ценные призы активным участникам учений.

Ожидается, что в ходе встречи Мирзо и Курбанов также обсудят перспективы развития отношений двух стран в военно-технической сфере.

В таджикско-узбекских учениях, которые начались 11 марта, отрабатываются совместные действия по окружению и уничтожению условных террористов, которые просочились с целью дестабилизации ситуации на стыке границ Таджикистана и Узбекистана.