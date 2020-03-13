[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  13 марта 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Таджикистан приедет министр обороны Узбекистана
фото из открытых источников
фото из открытых источников

CentralAsia (TJ) -  Министр обороны Узбекистана Баходур Курбонов 14 марта прибывает с однодневным рабочим визитом в Таджикистан, сообщил «Азия-Плюс» источник в оборонном ведомстве республики.

В рамках поездки Курбонов посетит военный полигон «Фахрабад», где завершаются совместные антитеррористические учения подразделений спецназа министерств обороны Таджикистана и Узбекистана.

Главы министерств обороны Таджикистана Шерали Мирзо и Узбекистана Баходур Курбанов вручать памятные подарки, ценные призы активным участникам учений.

Ожидается, что в ходе встречи Мирзо и Курбанов также обсудят перспективы развития отношений двух стран в военно-технической сфере.

В таджикско-узбекских учениях, которые начались 11 марта, отрабатываются совместные действия по окружению и уничтожению условных террористов, которые просочились с целью дестабилизации ситуации на стыке границ Таджикистана и Узбекистана.

print
  • Запрет на служебные поездки и оплачиваемый отпуск родителям. Какие меры принимает Казахстан по недопущению коронавируса?
  • "Узавтосаноат" предложила снизить таможенные пошлины на ввозимые иномарки
  • Президент Туркменистана посетил Азербайджанский национальный музей ковра



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com