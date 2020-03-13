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  13 марта 2020
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Таджикистану для борьбы с коронавирусом оказали помощь ВОЗ и USAID

CentralAsia (TJ) -  ВОЗ и USAID передали Таджикистану средства индивидуальной защиты от коронавируса. Они предназначены для медперсонала инфекционных больниц, передает Asia-Plus.

Среди средств защиты - маски, перчатки, специальные халаты, а также 400 респираторов и столько же защитных очков.

«Все это делается для того, чтобы страна была должным образом подготовлена к возможному проникновению вируса, - сказала глава Постоянного представительства Европейского регионального бюро ВОЗ в Таджикистане Галина Перфильева. - Вы знаете, что на сегодняшний день 114 стран мира имеют COVID-19 – это две трети по численности населения планеты. И делается все возможное, чтобы система здравоохранения Таджикистана была подготовлена».

Представитель Минздрава Таджикистана поблагодарил за своевременную помощь.

«Я от имени правительства Таджикистана благодарю правительство США, в частности, программу USAID, которая является одним из наших стратегических партнеров в сфере здравоохранения и соцзащиты», - сказал замминистра здравоохранения Таджикистана Мирхамуддин Камолзода.

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