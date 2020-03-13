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  13 марта 2020
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В Турции зарегистрировали второй случай заражения коронавирусом

CentralAsia (CA) -  О втором случае заражения коронавирусом в Турции сообщил глава министерства здравоохранения страны Фахреттин Коджа, передает Haberler.

Сообщается, что он контактировал с первым заразившимся, который приехал из Европы.

Первый случай заболевания коронавирусом был выявлен в стране 10 марта.

По словам министра, первый заболевший — гражданин Турции, заразившийся коронавирусом во время пребывания в Европе. По сообщениям СМИ, он является преподавателем в одном из университетов.

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