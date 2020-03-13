Багдат Мусин стал советником президента Казахстана по цифровизации и инновационным технологиям

фото: Post.kz

CentralAsia (KZ) - По распоряжению Касым-Жомарта Токаева Мусин Багдат Батырбекович назначен советником президента Республики Казахстан по цифровизации и инновационным технологиям.

Мусин родился 3 марта 1983 года в Экибастузе.

Трудовой стаж:

· Главный инженер-программист, начальник отдела, заместитель директора департамента по созданию IT-подразделений в государственных органах АО "Национальные информационные технологии" - 2004-2007;

· Начальник отдела сопровождения информационных систем в РГП "Республиканский центр правовой информации" Министерства юстиции РК - 2007-2008;

· Советник Министра юстиции РК по информационным технологиям, начальник управления информационных технологий Министерства юстиции РК - 2008-2010;

· Заместитель директора департамента государственной политики в области информационных технологий Министерства связи и информации Республики Казахстан - 2010-2011;

· Заместитель Председателя Комитета по контролю автоматизации государственных услуг и координации деятельности ЦОН Министерства связи и информации Республики Казахстан - 04.2011-01.2012;

· Председатель Комитета по контролю автоматизации государственных услуг и координации деятельности ЦОН Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан 02.2012-07.03.2014;

· Председатель правления акционерного общества "Национальные информационные технологии" 07.04.2014-08.2014;

· Председатель правления АО "Казпочта" - 01.08.2014-01.2017;

· Председатель Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан - 01.2017-05.2018.