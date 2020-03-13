Всемирный банк выделит кредит в $239 млн для развития водоснабжения в Узбекистане

CentralAsia (UZ) - Совет директоров Всемирного банка одобрил кредит Международной ассоциации развития на сумму $239 млн. финансирования Проекта по развитию сектора услуг водоснабжения и его институциональной поддержке в Узбекистане.

«После завершения настоящего проекта более 500 000 человек в трех регионах Узбекистана получат доступ к более качественным услугам водоснабжения и канализации», - отметил глава представительства Всемирного банка в Узбекистане Хидеки Мори.

В рамках проект планируется модернизировать канализационно-очистные сооружения в городах Нукус, Тахиаташ и Ходжейли в Республике Каракалпакстан. Также будут расширены и реконструированы сети водоснабжения и канализации в Сырдарьинской области и г. Каттакургане Самаркандской области.

Одна из ключевых целей проекта - снижение потерь энергии и воды по всему Узбекистану. Это планируется достичь путем внедрения механизма финансирования мероприятий по повышению энергоэффективности в секторе услуг водоснабжения, а также программ по учету потребления воды, которыми смогут воспользоваться местные водоканалы.

Кроме того, в рамках проекта Государственный секретариат Швейцарии по экономическим вопросам предоставит грант в размере $7,8 млн. на развитие институционального и нормативного потенциала сектора услуг водоснабжения.

Данные проектные мероприятия помогут правительству Узбекистана в реформировании сектора с целью повышения эффективности и прозрачности его деятельности.

Всемирный банк оказывает содействие в реализации реформ в Узбекистане посредством технического содействия и финансирования 21 проекта на общую сумму порядка $3,5 млрд.