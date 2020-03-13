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  13 марта 2020
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Казахстан отменил ежегодный экономический форум из-за коронавируса

CentralAsia (KZ) -  Казахстан на фоне ситуации с коронавирусом не будет проводить Астанинский экономический форум, который ежегодно проходит в столице республики, сообщили РИА Новости в министерстве финансов.

В феврале вице-премьер, министр финансов Казахстана Алихан Смаилов сообщил, что республика в целях экономии решила провести ежегодный Астанинский экономический форум на полях министерской конференции Всемирной торговой организации (ВТО), которая планировалась на июнь в Нур-Султане.

11 марта он заявил, что власти страны отменили конференцию ВТО из-за угрозы распространения коронавируса.

Позже министерство торговли и интеграции Казахстана уточнило, что решение о возможной отмене мероприятия может принять лишь генсовет организации, но в связи с опасениями, вызванными ситуацией с коронавирусом, постоянному представительству Казахстана в Женеве поручено провести соответствующие консультации с секретариатом ВТО.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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