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  13 марта 2020
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Авиалинии Узбекистана вернут деньги за билеты без штрафов

CentralAsia (UZ) -  Авиакомпания "Uzbekistan Airways" объявила намеревающимся сдать билеты в Узбекистан о возможности сделать это без штрафных сборов.

Как отметил авиаперевозчик, в связи с введёнными ограничениями по въезду в Республику Узбекистан пассажиров из ряда стран, иностранным гражданам, планирующим своё путешествие в Узбекистан из Парижа, Лондона, Франкфурта, Тель-Авива, Бангкока , Куала-Лумпура в марте-апреле 2020 года рейсами авиакомпании Uzbekistan Airways, предоставляется возможность произвести возврат авиабилетов без штрафных сборов.

Также это касается пассажиров, прибывающих в Республику Узбекистан из Сингапура, Гонконга, Макао, Тайваня через Бангкок и Куала-Лумпур.

Отметим, что ситуация с распространением пандемии короновируса в мире вносит коррективы в планы полетов многий авиакомпаний.

Международная организация гражданской авиации США прогнозирует многомиллиардные потери авиакомпаний из-за коронавируса. Первой его жертвой стал британский авиаперевозчик Flybe – компания долго боролась с финансовыми трудностями, но не справилась со снижением спроса в связи с распространением COVID-19 в Европе.

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