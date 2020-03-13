Рустам Эмомали выдвинут в сенаторы Таджикистана

CentralAsia (TJ) - Мэр Душанбе Рустам Эмомали выдвинут в члены верхней палаты парламента Таджикистана.

Его кандидатура единогласно была выдвинута на состоявшейся сегодня, 13 марта, первой сессии столичного маджлиса народных депутатов шестого созыва, сообщил «Азия-Плюс» источник в администрации мэра Душанбе.

Рустам Эмомали в апреле 2017 года и марте текущего года был избран депутатом столичного маджлиса.

Выборы новых членов Маджлиси милли Маджлиси Оли Таджикистана состоятся 27 марта текущего года.

Напомним, что 25 членов верхней палаты парламента избирают депутаты местных маджлисов (по пять из ГБАО, Согда, Хатлона, Душанбе и РРП), а 8 назначает своим указом президент Таджикистана. Экс-президенты Таджикистана по своему желанию могут стать пожизненным членом верхней палаты парламента республики.

По прогнозам абсолютного большинства таджикских политологов и экспертов Рустам Эмомали станет не только сенатором, но и будет избран спикером верхней палаты парламента страны.

Таким образом, в ближайшее время он может де-юре стать официально вторым человеком после президента в Таджикистане.

Согласно нормам статьи 71 Конституции Таджикистана в случае отставки, признания недееспособным или смерти президента, его обязанности до вступления в должность вновь избранного президента переходят к председателю Маджлиси милли.

В этих случаях в трехмесячный срок проводятся выборы президента.