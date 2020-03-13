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  13 марта 2020
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Минздрав Узбекистана опроверг информацию о смерти 17 человек в Алмалыке от коронавируса

CentralAsia (UZ) -  Минздрав Узбекистана опроверг аудиозапись, распространяемую в соцсетях о смерти 17 человек от коронавируса в Алмалыке и о проникновении вируса в страну.

По данным отдела по связям с общественностью Министерства здравоохранения, информация «абсолютно беспочвенна и неверна».

Министерство вновь подтвердило, что в Узбекистане из-за глобальной эпидемии принимаются все необходимые меры для предотвращения проникновения коронавирусной инфекции в страну и что этот процесс строго контролируется.

Как отмечается, в 53 медико-санитарных пунктах на государственной границе выделены дополнительные врачи, необходимое медицинское оборудование, в том числе тепловизоры, бесконтактные термометры и средства индивидуальной защиты.

По данным Министерства здравоохранения, по всей стране «у 5082 граждан, помещённых на 14-дневный карантин, не подтверждены признаки инфекции, а 2214 граждан все еще находятся».

Министерство отмечает, что до настоящего времени в республике не зарегистрировано ни одного случая, связанного с новым коронавирусом.

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