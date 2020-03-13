Центробанк Монголии закупил 4,9 тонны драгоценных металлов

CentralAsia (MNG) - По состоянию на 11 марта 2020 года Центральный банк Монголии, МонголБанк приобрел 4,9 тонны драгоценного металла, в том числе 3,2 тонны золота и 1,7 тонны белого серебра. Это означает, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года было закуплено на 3,7 тонны больше драгоценного металла.

Увеличение закупок драгоценных металлов было вызвано ростом цен на золото на мировом рынке и тем, что до принятия поправок к соответствующему закону в том же периоде прошлого года было введено 10-процентное роялти.

Кроме того, покупка МонголБанка 1,7 тонны белого серебра у отечественных предприятий с начала года также повлияла на увеличение.

В течение февраля средняя цена за грамм золота составляла 140 292,94 тугриков. В то время как объявленный Советом директоров 11 марта курс составлял 147 096,92 тугриков за грамм золота и 1 492,43 тугриков за грамм серебра соответственно.

Центральный банк готовится к продаже одной унции серебряного слитка, изготовленного из белого серебра, добытого в Монголии, а также 1000 граммов серебряного слитка, серебряных шариков упакованных в 4 кг и сертифицированных драгоценных металлов, начиная с апреля, по просьбе частных лиц и организации.

Это позволит начать торговлю сертифицированными драгоценными металлами на внутреннем рынке, использовать их с сувенирными и частными и средними предпринимателями и мастерами для изготовления ювелирных изделий из белого серебра, происхождение которых ясно.

Напомним, в отчете за первый квартал 2019 года Монголия заняла второе место по продаже золота в мире (3,4 тонны золота), следует из отчета World Gold Council. На первом месте расположился Узбекистан, который с января по март 2019 года продал 6,2 тонны золота. На третьем месте - Таджикистан (1 тонн золота).