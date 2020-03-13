Шавкат Мирзиёев прокомментировал повышение цен на отечественные автомобили

CentralAsia (UZ) - На совещании с активом Хорезмской области, прошедшем 12 марта, президент Шавкат Мирзиёев прокомментировал рост цен на автомобили, сообщает УзА.



"Вот, вы все видите, как решение руководителей нашего автопрома поднять цены на машины вызвало недовольство людей. Может это и целесообразно экономически, но в нынешних условиях неправильно. Мы должны облегчать жизнь народа. Каждое решение необходимо продумывать не семь, а семьдесят раз. Сперва необходимо укрепить покупательную способность нашего народа", - сказал глава государства.

Мирзиёев отметил, что переход на рыночную экономику - сложный процесс, но страна продолжит идти по этому пути.

Напомним, ранее компания UzAuto Motors объявила новые ценах на автомобили. В среднем, цены поднялись на 15%, а на отдельные модели, к примеру Spark, - на 20%.

После этого в соцсетях начался флешмоб против роста цен на автомобили, в котором пользователи призывали не покупать автомобили местного производителя.