Запрет на служебные поездки и оплачиваемый отпуск родителям. Какие меры принимает Казахстан по недопущению коронавируса?

CentralAsia (KZ) - В Казахстане состоялось заседание Штаба оперативного реагирования, в котором приняли участие президент, руководители правительства и ряда государственных органов, сообщает пресс-служба главы государства.

Президент считает необходимым принять дополнительные меры по обеспечению медицинской безопасности работников предприятий и дошкольных учреждений на фоне пандемии коронавирса в мире.

Токаев поручил провести работу с работодателями в части предоставления оплачиваемых отпусков для одного из родителей, вынужденных оставаться дома с детьми. Правительству предстоит принять меры по поддержке предприятий через фискальные механизмы.

Глава государства потребовал оперативно решить вопрос снабжения лекарственными средствами медицинских учреждений и граждан, проверить готовность медицинских объектов.

Вводится запрет на выезд государственных служащих и других должностных лиц в зарубежные служебные командировки, за исключением поездок, направленных на обеспечение безопасности страны и граждан.

Президент поручил в сжатые сроки пересмотреть прогноз социального-экономического развития страны и бюджетные расходы.

По мнению Касым-Жомарта Токаева, следует переориентировать расходные статьи бюджета на обеспечение занятости, поддержку малого и среднего бизнеса.

Правительству поручено перейти к системе прямого и прозрачного закупа товаров, работ и услуг без посредников, прежде всего, у отечественных производителей.

Правительство совместно с крупными отечественными предприятиями разработает целевые антикризисные планы по поддержанию и расширению производства, сохранению рабочих мест.

Глава государства дал поручение выделить не менее 300 млрд тенге на реализацию Дорожной карты занятости, предусматривающей ремонт инфраструктурных, социальных объектов, дорог местного значения с использованием местных товаров и рабочей силы.

Агентству по регулированию и развитию финансового рынка совместно с Национальным банком поручено принять меры по недопущению уменьшения кредитования казахстанского бизнеса.

Акимы регионов должны проводить активную работу по контролю над ценами на продукты питания и услуги.

Президент также призвал государственные органы уделить особое внимание информационно-разъяснительной работе, в том числе в социальных сетях, для предотвращения паники и слухов, порождающих ажиотажный спрос на отдельные товары.

Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, товарные запасы полностью покрывают потребности населения Казахстана по всем продуктам потребления, никакой угрозы дефицита не существует.