Как развивалась монгольская письменность и культура

CentralAsia (MNG) - Все монгольские письменности имели одну цель — предотвратить иностранное культурное влияние и сохранить уникальность монгольской культуры.

Исследователи насчитали в мире 3000 разных языков, но лишь на 13-ю из них пользовались группы населения численностью более 50 миллионов человек.

Монгольский язык и письменности, используемые в небольших популяциях, приобрели очень специфические характеристики, включая множество различных символов, характерных для той или иной этнической группы и диалекта.

Монгольский язык прошел в своем развитии через бурные исторические периоды, в том числе «Pax Mongolica» (Pax mongolica (с лат. — «монгольский мир» — по аналогии с Pax Romana) — термин, принятый в европейской историографии для обозначения влияния монгольского завоевания на социальные, культурные и экономические стороны жизни народов Евразии, завоёванных Монгольской империей в XIII и XIV веках. Также монгольским миром называют влияние на торговлю и связь и период относительного мира, последовавший вслед за монгольским завоеванием.), когда монголы завоевали половину мировых государств в период с 13 по 15 вв., затем пережил крах «Великой Монгольской Империи», ставшей частью маньчжурской Цинь и потерявшей суверенитет, а также период холодной войны, когд страна находилась под эгидой Советского Союза.

Согласно лингвистическим исследованиям, монгольский язык относится к древней группе языков. Это подтвердил известный ученый и монголовед Владимирцов, сказавший, что развитие монгольского языка можно разделить на 4 периода: древний, ранний, средневековый и современный. Например, он утверждает, что древний период берет начало от отделения монгольской языковой группы от алтайской, а ранний период относится к самому происхождению этого языка с 11-го до середины 12-го века. Средний период продлился до 16-го века, после этого наступил современный этап развития.

Существует множество археологических находок, лежащих в основе таких исследований, среди них - «Чингисийн Чулууны Бичиг». «Чингисов камень» состоит из 5 строчек и 20 слов, описывающих увлекательное достижение Есунгэ, чья стрела пролетела более 400 метров во время фестиваля возле места, названного Бухаи Сачигаем. «Чингисов камень» (Чингисийн чулууны бичиг) — эпиграфический памятник, гранитная стела с надписью старомонгольским письмом, обнаруженная на территории Монголии возле реки Хархираа в начале XIX века. Датируется 1224—1225 годами и является, таким образом, древнейшим из сохранившихся памятников старомонгольской письменности. Надпись посвящена Есунгэ, сыну Зочи-Хасара, племяннику Чингисхана. Этот памятник имеет длину 2 метра, ширину 66 см, толщину 22 см, в настоящее время хранится в Эрмитаже в Санкт-Петербурге.

Если посмотреть на мир с лингвистической точки зрения, есть только несколько доминирующих письменностей, таких как латинская, кириллическая, китайская и арабская.

Цивилизации на азиатском континенте находились под влиянием китайского языка и приняли иероглифы или «хандзи». Но для монголов история была иной.

По словам Шагдарсурэна, лингвиста и историка, древние символы монгольской письменности были впервые созданы уйгурами, но монголами была разработана форма систематического письма.

Однако уйгурский алфавит имел только согласные. И монголы добавили гласные и знаки. И наши предки создали свои цифра, соответствующие монгольскому алфавиту. Таким образом, классическая монгольская письменность стала полноценным алфавитом. Эта письменность считалась официальным письмом по заявлению Чингисхана в эпоху Великих Монголов. В 1240 году было написано великое наследие - «Сокровенное сказание монголов». Таким образом, неразумно утверждать, что у монголов, как у кочевого племени, нет системы письма.

Помимо классической монгольской письменности, монголы создали множество других письменностей. Хубилайхан во время правления династии Юань, распорядился, чтобы тибетский монах Пагва создал новую систему письменности для использования на своей территории. Новая письменность была названа «Дөрвөлжин», что означает квадратные символы. Изучение «Дөрвөлжин» значительно повысилось среди государственных чиновников того времени за счет налоговой скидки и других льгот и пособий, при этом всем чиновникам было предложено использовать эту письменность к 1270-м годам.

После краха династии Юань все монгольские государства характеризовались нестабильностью. Этот период совпал с распространением буддизма в Монголии, так что религия сыграла огромную роль в развитии монгольской письменности.

С другой стороны, потакание религиозному влиянию на все уголки жизни можно рассматривать как государственную политику поощрения культурного иммунитета для защиты от сильного влияния китайской культуры. Например, в 1587 году Аюуш Гууш из Внутренней Монголии создал новую письменность под названием «Али Гали», благодаря которой монголы смогли адаптировать к монгольскому языку и фонетизировать иностранные слова. Заметим, что иностранные слова и религиозная литература с индийского или тибетского языков могут быть переведены на монгольский язык без потери смысла и их значения.

Аюуш Гууш был гуру своего времени, его хвалил король Маньчжурцев и уважал также как и Далай-ламу. Оглядываясь назад, можно предположить, что главной целью создания «Али Гали» могла быть цель предотвратить религиозное воздействие Тибета путем систематической организации иностранных слов соответствующим образом.

В то же время, во Внешней Монголии грамотный Зая Банидад Намхайжамц разрабатывал новую письменность «Тод Бичиг», которая была предназначена для перевода буддийских канонов на монгольский язык, не полагаясь на тибетские письма. Его усилия были поддержаны Далай-ламой и удостоены высшей награды «Огторгуй Далай». Его работа была в основном направлена на защиту независимости монгольского языка от культурного влияния тибетского.

Еще одним замечательным педагогом внешней Монголии был «Өндөр Гэгээн» Занабазар – чингизид, который создал персонаж «Соёмбо», основанный на идее индийского письма Ланца.

Соёмбо означает самопросветление на языке Самгарди. Однако, хотя это письмо не распространилось из-за своей сложной структуры (90 разных символов и нот), нельзя пренебрегать научной конъюнктурой Соёмбо.

Подобным образом, классическая монгольская письменность в целом была гибкой и классической системой, при этом в одной письменност были представлены все диалекты монгольского языка, включая Западную, Дөрвөдскую, Бурятскую и Внутреннюю Монголию. Все эти письменные системы и символы, в общем, имели единую цель - предотвратить иностранное культурное влияние и сохранить уникальный монгольский культурный иммунитет. Однако позднее монголы не смогли сохранить свое традиционное и культурное наследие, приняв иностранные системы письменности.

Сначала монголы приняли латиницу и в 1930-е годы перешли в совершенно чуждую письменную культуру, записывая монгольские слова латинскими символами. Она была введена путем весьма интенсивных мер, включая массовые учебные клубы и проекты для широкой общественности. Но это движение в короткое время было приостановлено и не принесло каких-либо успешных результтов.

По сравнению с латиницей, введение кириллицы было достаточно успешным и сопровождалось огромным политическим давлением со стороны Советского Союза в середине 1940-х годов. Вся история и все воспоминания, в том числе предки, традиции и религия, стоящие за монгольским шрифтом, были разбиты в один момент. В то же время монголы были изолированы от вещей, которые были первичными для их культурной идентичности. Поскольку монголы официально и полностью приняли кириллицу в середине 1950-х годов, потребовалось всего десять лет, чтобы стереть культурные ценности страны. Иногда исследователи склонны объяснять дилемму выбора кириллицы предотвращением влияния Китая на Монголию. Но, используя монгольский язык и культуру, ядро нации существует как самостоятельная часть этого мира. Таким образом, долг нашего поколения - восстановить монгольские письменности и использовать их в нашей повседневной жизни.

Татар С.Майдар